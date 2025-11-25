Regione Siciliana la mozione di sfiducia a Schifani sarà votata il 2 dicembre
Sarà votata martedì 2 dicembre la mozione di sfiducia a Schifani. La discussione a sala d’Ercole partirà alle 14. Le opposizioni avranno tre ore di tempo per argomentare le ragioni del «no a un governo travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco», affermano - i rappresentanti dei gruppi di opposizione Antonio De Luca (M5s), Michele. 🔗 Leggi su Feedpress.me
E’ iniziato il Conclave in commissione bilancio per il bilancio e la legge di stabilità della regione siciliana! In questa stanza non bastano solo i numeri per prevalere ma la differenza la fa la competenza e l’autorevolezza! #CatenoDeLuca #SudChiamaNord #tia Vai su Facebook
Il presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani, è stato insignito del riconoscimento ambasciatore dell' #Ambiente #Sicilia 2025. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #RegioneSiciliana @giusisavarino Vai su X
Opposizioni unite all’Ars: depositata la mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione Sicilia - PALERMO, 25 Novembre 2025 – È ufficiale: la coalizione di opposizione all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha formalmente depositato oggi, alle ore 15:00, ... Da radiortm.it
Mozione di sfiducia a Schifani, firma anche Cateno De Luca ma bisognerà trovare 10 voti - Depositata oggi la mozione di sfiducia a Renato Schifani da parte delle opposizioni. Scrive meridionews.it
Opposizioni Ars: “depositata oggi la mozione di sfiducia a Schifani” | DETTAGLI - “Da tempo la Regione Siciliana è investita da numerose iniziative dell’autorità giudiziaria che coinvolgono esponenti politici della maggioranza, che sostiene il Presidente della Regione, componenti d ... Secondo strettoweb.com