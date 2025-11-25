Regione Siciliana la mozione di sfiducia a Schifani sarà votata il 2 dicembre

Sarà votata martedì 2 dicembre la mozione di sfiducia a Schifani. La discussione a sala d’Ercole partirà alle 14. Le opposizioni avranno tre ore di tempo per argomentare le ragioni del «no a un governo travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco», affermano - i rappresentanti dei gruppi di opposizione Antonio De Luca (M5s), Michele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

