Regione le opposizioni presentano la mozione di sfiducia a Schifani

Messinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Depositata oggi, alle 15, all'Ars la mozione di sfiducia con carattere d'urgenza al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con le 23 firme dei deputati di M5S, Pd e Controcorrente."Ora - scrivono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all'Ars Antonio De Luca (M5S), Michele. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sfiducia delle opposizioni al governo regionale in aula il 2 dicembre all’Ars - L'accelerazione ha consentito di stabilire subito la data di trattazione ... Scrive blogsicilia.it

regione opposizioni presentano mozioneArs, le opposizioni presentano mozione di sfiducia a Schifani - scrivono i rappresentanti dei gruppi in Assemblea Antonio De Luca (M5S), Michele Catanzaro (Pd) e Ismaele La Vardera (Controcorrente) ... Segnala palermotoday.it

Depositata alle 15 la mozione di sfiducia delle opposizioni al governo regionale - Le opposizioni spingono perché venga portata in aula prima che a Sala d'Ercole arrivi la Legge di stabilità col bilancio di previsione anche se ... blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regione Opposizioni Presentano Mozione