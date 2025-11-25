Regione le opposizioni presentano la mozione di sfiducia a Schifani
Depositata oggi, alle 15, all'Ars la mozione di sfiducia con carattere d'urgenza al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con le 23 firme dei deputati di M5S, Pd e Controcorrente."Ora - scrivono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all'Ars Antonio De Luca (M5S), Michele. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
