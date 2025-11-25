Regionali Zinzi | Premiata nostra capacità di lavorare per il territorio Ora pensiamo alla città di Caserta
“I casertani hanno superato il pregiudizio e premiato la nostra capacità di lavorare per il territorio”. Lo dichiara il deputato casertano Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio, nel commentare il risultato ottenuto dal partito in Terra di Lavoro alle regionali, con il 9,5% che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
