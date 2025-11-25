Regionali Vittorie sconfitte e sogni prematuri
Alla fine ha perso solo Nichi Vendola. Forse solo grazie una legge elettorale un po’ farlocca. Che gli dispiaccia è comprensibile. Come presidente della Regione Puglia fece bene. Glielo riconoscono anche gli avversari. L ’anno elettorale delle Regioni si chiude qui. Nel 2026 si voterà sono in qualche piccolo comune. L’appuntamento del 2027 con il rinnovo del Parlamento è lontano, quai due anni, anche se le opposizioni lo immaginavano vicinissimo. Forse temendo di non vederlo arrivare. Il bilancio delle regionali. Ma veniamo alle regionali di quest’anno. Si è votato in sei regioni. Tre erano guidate dal centrodestra, tre dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
