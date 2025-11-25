Regionali Veneto 2025 Zaia festeggia | Andrò in Consiglio e poi si vedrà
“Sicuramente sarò in Consiglio Regionale, poi in futuro non ve lo so dire”. Luca Zaia arriva nella sede della Liga Veneta a Treviso soddisfatto dei risultati delle Regionali in Veneto 2025 e acclamato dai militanti che gli aprono una bottiglia di prosecco per brindare. Il Veneto resta al centrodestra e il pericolo che Fratelli d’Italia potesse superare il Carroccio come alle ultime elezioni Europee è scampato. Il contributo di Zaia, candidato capolista nella Lega in ogni provincia, è stato determinante. Mentre il segretario leghista Matteo Salvini raggiunge il comitato elettorale a Padova di Alberto Stefani, Zaia a 50 chilometri di distanza parla alla stampa di se stesso e del futuro della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
REGIONALI | Il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra in Veneto. Giù l'affluenza #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni 3 – Elezioni Regionali Veneto 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniVeneto Vai su X
Elezioni regionali in Veneto 2025, il vincitore è Alberto Stefani con oltre il 60% - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it
Risultati finali Elezioni Veneto 2025/ Voti di lista e big: chi è eletto di sicuro in Consiglio - Elezioni Veneto 2025, risultati finali delle regionali: voti di lista, big e preferenze. ilsussidiario.net scrive
Boom di voti per Luca Zaia alle regionali in Veneto, l'ex governatore punge gli alleati: "Sono ricandidabile" - Quasi 200 mila preferenze alle elezioni regionali in Veneto, il governatore uscente Luca Zaia polemizza con gli alleati del centrodestra ... Si legge su virgilio.it