Regionali Schlein | L?alternativa ora c?è La tentazione del congresso Pd
«Adesso non ballano più». Un entusiasmo così, nel centrosinistra, non si respirava da quasi due anni. Da quel febbraio 2024 in cui il fronte progressista faticosamente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali, #Schlein: uniti si stravince. #Conte: chi ha saltellato, è caduto rovinosamente - #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali oggi e ieri: 2-1 per il csx. Regionali 2025: 3 vinte dal csx, 3 dal cdx. Bilancio regionali Schlein vs Meloni: 6-10. Vittorie alle otto regionali del 2021 tutte confermate negli ultimi due anni: status quo. Spinta data al csx dallo stare all’opposizione: per ora Vai su X
Regionali, Schlein: «L’alternativa ora c’è». La tentazione del congresso Pd - Un entusiasmo così, nel centrosinistra, non si respirava da quasi due anni. ilmessaggero.it scrive
Cosa dicono le regionali? Per un'alternativa a Meloni la sinistra ora ha l'algebra, ma manca la leadership - Il campo largo non guadagna consensi rispetto al 2022, ora però c'è una coalizione e può competere con il centrodestra. ilfoglio.it scrive
Centrosinistra verso le primarie? Le Regionali riaccendono il duello Schlein–Conte - La vittoria in Puglia e Campania, insieme al risultato di Giovanni Manildo nella “mission impossible” veneta, dà al centrosinistra ... Riporta iltempo.it