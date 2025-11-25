Regionali Puglia i più votati | Paolicelli oltre 33mila preferenze bene Minerva e Matarrelli Ok Pagliaro e Romito Gli eletti

Ecco l'ipotesi del nuovo Consiglio regionale uscito dalla urne. Per la proclamazione dei 50 consiglieri regionali bisognerà attendere almeno un mese, se non oltre. Ecco gli eletti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali Puglia, i più votati: Paolicelli oltre 33mila preferenze, bene Minerva e Matarrelli. Ok Pagliaro e Romito Gli eletti

Regionali Puglia, primi exit poll: Antonio Decaro in netto vantaggio https://www.antennasud.com/regionali-puglia-exit-poll-decaro-in-netto-vantaggio-con-oltre-il-66/ - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Puglia e Campania al centrosinistra con Decaro e Fico, Veneto al centrodestra con Stefani. Segui gli aggiornamenti sulle elezioni con le dirette di RaiNews24 e dei tg regionali Rai Vai su X

Regionali Puglia 2025: ecco chi sono i candidati consiglieri più votati in provincia di Bari - Mentre le operazioni di scrutinio si avviano alla conclusione, con i risultati di qualche decina di seggi ancora mancanti, ecco chi, nel centrosinistra come nel centrosinistra, tra gli aspiranti ... Secondo baritoday.it

Regionali Puglia, i risultati: Decaro al 65%. Pd primo partito, crolla l'affluenza - Il vincitore seriale non tradisce i pronostici della vigilia: Antonio Decaro s’arrampica fino al 64%, è il governatore della Puglia e inaugura il nuovo corso in ... Da quotidianodipuglia.it

Eletti Pd Puglia, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze, seggi in Consiglio con Decaro - Eletti Pd Puglia, risultati e nomi consiglieri Regionali 2025, ecco i voti e preferenze, chi entra in Consiglio regionale? Scrive ilsussidiario.net