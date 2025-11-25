C'è chi è già sicuro di aver ottenuto un posto in Consiglio regionale e chi invece dovrà incrociare le dita. Qualcun altro, invece, ha già la certezza di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Regionali Puglia, i più votati: Paolicelli oltre 31mila preferenze, bene Minerva e Matarrelli. Ok Pagliaro e Romito. L'ipotesi: ecco il consiglio