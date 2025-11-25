Regionali perché il voto segna la prima battuta d’arresto per Meloni

L’ ultima tornata delle elezioni regionali 2025 ha visto la prima vera battuta d’arresto di Giorgia Meloni da quanto siede a Palazzo Chigi. Da tre anni a questa parte la premier ha navigato a vele spiegate, con il suo partito, Fratelli d’Italia, che nei sondaggi veleggia costantemente intorno al 30 per cento. Nel primo round di votazioni, un mese fa, Meloni aveva mantenuto le Marche con Francesco Acquaroli, nonostante molti ipotizzassero una vittoria del dem Matteo Ricci. Scontate poi le altre due partite, con la vittoria del centrosinistra in Toscana con Eugenio Giani e del centrodestra con Mario Occhiuto in Calabria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

