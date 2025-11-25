Regionali Parente Acli | Auguri a Fico per importante vittoria Ma prevale ancora l’astensionismo
Comunicato Stampa “Felicitazioni al Presidente Roberto Fico e ai nuovi consiglieri eletti nel Sannio e in Campania. È stata una campagna elettorale travolgente e che apre una nuova fase per la Campania, i9dopo dieci anni di governo De Luca, con . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
News recenti che potrebbero piacerti
Angela Parente. DensoMusic · Inspire The World. Elezioni regionali Campania del 23 e 24 novembre 2025 Ecco dove puoi votarmi! #regionecampania #edmondociriellipresidente #forzaitalia Vai su Facebook
Regionali, Parente (Acli): "Auguri a Fico per importante vittoria" - L'articolo Regionali, Parente (Acli): "Auguri a Fico per importante vittoria" proviene da OttoPagine. Segnala msn.com
Regionali, Parente (Acli): “Auguri a Fico per importante vittoria. Ma prevale ancora l’astensionismo” - È stata una campagna elettorale travolgente e che apre una nuova fase per la Campania, dopo dieci anni ... Si legge su ntr24.tv
Elezioni: Manfredonia (Acli), “le Regionali dimostrano che l’emergenza democratica è l’astensionismo” - Le Regionali dimostrano che ormai la vera emergenza democratica è l’astensionismo A poche ore dalla chiusura delle urne prima in Valle d ... agensir.it scrive