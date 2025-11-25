Regionali Nargi ottiene 5545 voti | Il mio percorso non si ferma Riparto con più forza
Regionali in Campania. Laura Nargi, candidata al Consiglio regionale con il partito Forza Italia, ha ottenuto 5545 preferenze. All'indomani delle elezioni, l'ex sindaco di Avellia così il risultato ottenuto. "Desidero ringraziare con tutto il cuore tutte le persone che hanno scelto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
REGIONALI - SCRUTINIO IN CORSO AD AVELLINO CITTA' Quando sono state scrutinate oltre il 50% delle sezioni, questa la situazione: Petracca 756 preferenze Petitto 487 Festa 469 Nargi 457 Gengaro 427 Rosato 357 Alaia 355 Ciampi 240 - facebook.com Vai su Facebook