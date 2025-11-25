Regionali Marcianise perde il consigliere regionale
"Vince la squadra". E' quanto stanno scrivendo alcuni sotto i loro post, in particolare i sostenitori di alcuni consiglieri regionali eletti. E Marcianise che ne aveva una uscente ha deciso di non riconfermarla. Ora però uno dei Comuni più importanti di Terra di Lavoro, nonostante l'entusiasmo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Elezioni Regionali, ecco i dati definitivi a Marcianise: i partiti e i candidati locali più votati ma nessuno di loro risulta eletto Vai su Facebook
Marcianise, comizio dall’altare durante la messa di una candidata alle regionali: l’ira della Curia Vai su X
Regionali. Marcianise perde il consigliere regionale - Salzillo il più votato con quasi 5mila voti, ottimo risultato per Moretta che supera le 4mila preferenze, flop Riccio. Scrive casertanews.it
Campania, la consigliera pro-Fico parla dall'altare: è bufera. Il video clamoroso - "Omelia" o comizio il risultato con cambia, una pioggia di polemiche per la coosnigliera regionale che sostiene il cadidato presidente ... Da iltempo.it
Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il sindaco Tomasi FDI PERDE CON TOMASI MA “STRAVINCE” NEL ... Come scrive ilsussidiario.net