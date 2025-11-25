Regionali | Marattin posta tabella con i dati ' reali' ' faticoso ritrovarsi nel dibattito dei partiti'
Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Alt, fermi. Forse vale la pena che guardiate i dati delle elezioni regionali di ieri.". All'indomani del voto regionale, Luigi Marattin ha pubblicato sulle sue pagine social una tabella relativa ai "voti assoluti presi dai principali partiti considerando anche le liste civiche ad essi direttamente riconducibili" basata sui dati Eligendo del Viminale. "Numeri che parlano chiaro", spiega il segretario del Partito liberaldemocratico. "La mia forza politica non è scesa in campo, non voglio puntare il dito contro nessuno. Ma parlando da cittadino faccio fatica a ritrovarmi nel dibattito di queste ore", dice all'Adnkronos Marattin facendo una premessa: "Il confronto si fa regionali sulle Regionali, perché quando il cittadino vota il consiglio comunale non sta pensando a Conte o Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
ALT FERMI!!!!!! PRIMA CHE LEGGIATE I GIORNALI… …forse vale la pena che guardiate voi stessi i dati delle elezioni regionali di ieri. ———————————————— Questi i voti assoluti presi dai principali partiti, considerando anche le liste civiche ad es Vai su X
Alle tre elezioni regionali i cui primi risultati si stanno discutendo in queste ore (traendo implicazioni che vanno dal Quirinale alle prossime politiche, passando per il referendum sulla giustizia e le battaglie per le leadership dei prossimi decenni), hanno votato - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: Marattin posta tabella con i dati 'reali', 'faticoso ritrovarsi nel dibattito dei partiti' - All'indomani del voto regionale, Luigi Marattin ha pubblicato sulle sue pagine soc ... Riporta iltempo.it