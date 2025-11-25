Regionali | Marattin posta tabella con i dati ' reali' ' faticoso ritrovarsi nel dibattito dei partiti'

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Alt, fermi. Forse vale la pena che guardiate i dati delle elezioni regionali di ieri.". All'indomani del voto regionale, Luigi Marattin ha pubblicato sulle sue pagine social una tabella relativa ai "voti assoluti presi dai principali partiti considerando anche le liste civiche ad essi direttamente riconducibili" basata sui dati Eligendo del Viminale. "Numeri che parlano chiaro", spiega il segretario del Partito liberaldemocratico. "La mia forza politica non è scesa in campo, non voglio puntare il dito contro nessuno. Ma parlando da cittadino faccio fatica a ritrovarmi nel dibattito di queste ore", dice all'Adnkronos Marattin facendo una premessa: "Il confronto si fa regionali sulle Regionali, perché quando il cittadino vota il consiglio comunale non sta pensando a Conte o Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

