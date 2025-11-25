Regionali in Puglia e Veneto da dove vengono i voti per Decaro e Stefani | l’analisi dei flussi elettorali

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'analisi dei flussi condotta dal consorzio Opinio Italia per la Rai, solo Antonio Decaro, neo eletto in Puglia è riuscito nell'impresa di portare dalla sua parte non solo i voti del centrosinistra, ma anche un terzo degli elettori di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Livio Gigliuto (Piepoli) a Fanpage.it: "Antonio Decaro è l'unico dei tre presidenti eletti ad aver fatto meglio del suo predecessore, Michele Emiliano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

regionali puglia veneto vengonoRegionali in Puglia e Veneto, da dove vengono i voti per Decaro e Stefani: l’analisi dei flussi elettorali - Secondo l'analisi dei flussi condotta dal consorzio Opinio Italia per la Rai, solo Antonio Decaro, neo eletto in Puglia è riuscito nell'impresa di portare ... fanpage.it scrive

regionali puglia veneto vengonoRegionali, risultati in diretta: Puglia e Campania al centrosinistra, Veneto al centrodestra. Schlein: «Uniti si stravince». Meloni: «Premio a nostra serietà» - Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Scrive ilmessaggero.it

regionali puglia veneto vengonoRegionali, Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro. La Lega stravince in Veneto. I risultati sono definitivi - Con le tre vittorie nette dei favoriti si chiude in Veneto, Campania e Puglia l'ultima tornata di elezioni regionali del 2025. lapresse.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia Veneto Vengono