Regionali in Campania Petitto confermato consigliere | Opposizione vigile e radicata sul territorio

25 nov 2025

AVELLINO — Con 9.083 consensi a suo favore, Livio Petitto è stato riconfermato consigliere regionale della Campania nelle liste di Forza Italia. Le sue dichiarazioni sono giunte nel pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, al termine dello scrutinio.Petitto ha definito il risultato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

