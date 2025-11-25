Regionali in Campania Petitto confermato consigliere | Opposizione vigile e radicata sul territorio

AVELLINO — Con 9.083 consensi a suo favore, Livio Petitto è stato riconfermato consigliere regionale della Campania nelle liste di Forza Italia. Le sue dichiarazioni sono giunte nel pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, al termine dello scrutinio.Petitto ha definito il risultato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il centro sinistra sbanca a Portici alle elezioni regionali in Campania: sintomo di una coalizione solida e di scelte vincenti ed efficaci. Il partito democratico, primo partito con un risultato entusiasmante. Dopo una lunga notte trascorsa fra attesa e festeggiamenti Vai su Facebook

Proiezioni 3 – Liste – Elezioni Regionali Campania 2025 Grazie per averci seguito sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniCampania Vai su X

Regionali Campania, FI primo partito: Petitto verso la riconferma - La sconfitta di Edmondo Cirielli alle elezioni regionali ci restituisce un dato importante per la provincia di Avellino: non vincere non significa sempre perdere. Segnala ilmattino.it

Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: l’elenco completo e gli esclusi ‘illustri’ - Il centrosinistra piazza 32 consiglieri (dieci sono del Pd), il centrodestra 18: ecco i nomi. quotidiano.net scrive

Regionali in Campania, Fico eletto Presidente: numeri, nomi e principali esclusi - L’ex presidente della Camera, sostenuto da una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle, ha ottenuto circa il 60,6% dei v ... Riporta abruzzonews24.com