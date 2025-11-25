Regionali in Campania Passaro | Il vero vincitore è l' astensionismo

Le elezioni regionali in Campania hanno decretato Roberto Fico come nuovo Presidente, ma il dato più pesante non riguarda il nome del vincitore.Il vero protagonista di questa tornata elettorale è l’astensionismo: il “partito del non voto” ha superato qualsiasi lista, coalizione o candidato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

