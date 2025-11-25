Regionali in Campania flop per Maria Rosaria Boccia appena 89 voti L' ex ministro Sangiuliano eletto consigliere
Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, entra in Consiglio regionale della Campania. Nella lista di Fratelli d’Italia che ottiene tre seggi si classifica al secondo posto con 9.902 voti. Prima è Ira Fele, new entry nel Consiglio, moglie del coordinatore provinciale del partito, il deputato Michele Schiano, con 14.788 preferenze. Terzo eletto è Raffaele Pisacane con 9.731. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia non hanno riservato grandi sorprese. Tuttavia alcuni dati approfonditi, su quante persone hanno votato, ad esempio, oppure su chi ha perso voti e chi ne ha guadagnati, aiutano a capire meglio alcuni particol - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni 3 – Liste – Elezioni Regionali Campania 2025 Grazie per averci seguito sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniCampania Vai su X
