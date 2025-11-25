Regionali in Campania flop per Maria Rosaria Boccia appena 89 voti L' ex ministro Sangiuliano eletto consigliere

Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, entra in Consiglio regionale della Campania. Nella lista di Fratelli d’Italia che ottiene tre seggi si classifica al secondo posto con 9.902 voti. Prima è Ira Fele, new entry nel Consiglio, moglie del coordinatore provinciale del partito, il deputato Michele Schiano, con 14.788 preferenze. Terzo eletto è Raffaele Pisacane con 9.731. 🔗 Leggi su Feedpress.me

