Regionali | il Veneto al centrodestra con Stefani Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro

25 nov 2025

Lo scrutinio delle elezioni regionali è in pieno svolgimento. Sono circa 13 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere i nuovi presidenti di Veneto, Campania e Puglia: rispettivamente quattro milioni di aventi diritto in Veneto, cinque milioni in Campania e poco meno di quattro milioni in Puglia. Per il dopo Zaia, i numeri danno in vantaggio Alberto Stefani, accreditato di una forbice compresa tra il 59% e il 63%. In Campania la competizione vede Roberto Fico in testa con un consenso stimato tra il 56% e il 60%, mentre in Puglia la proiezione più favorevole riguarda Antonio Decaro, che oscilla tra il 64% e il 68%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

