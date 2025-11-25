Regionali | il Veneto al centrodestra con Stefani Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro

Lo scrutinio delle elezioni regionali è in pieno svolgimento. Sono circa 13 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere i nuovi presidenti di Veneto, Campania e Puglia: rispettivamente quattro milioni di aventi diritto in Veneto, cinque milioni in Campania e poco meno di quattro milioni in Puglia. Per il dopo Zaia, i numeri danno in vantaggio Alberto Stefani, accreditato di una forbice compresa tra il 59% e il 63%. In Campania la competizione vede Roberto Fico in testa con un consenso stimato tra il 56% e il 60%, mentre in Puglia la proiezione più favorevole riguarda Antonio Decaro, che oscilla tra il 64% e il 68%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regionali: il Veneto al centrodestra con Stefani, Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro

Argomenti simili trattati di recente

Local Team. . LIVE Elezioni regionali, Stefani vince in Veneto: parla Matteo Salvini: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

DECISION DESK YOUTREND: la #Lega è il partito più votato alle elezioni regionali in #Veneto Vai su X

Regionali 2025, vincono Stefani in Veneto, Fico in Campania e Decaro in Puglia: Italia divisa, affluenza in calo - Alle elezioni regionali 2025 si conferma un’Italia politicamente divisa ma con tre vittorie nette: il centrodestra conquista il Veneto con Alberto Stefani, ... Come scrive gds.it

Regionali: il Veneto al centrodestra con Stefani, Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto le sue congratulazioni ai tre candidati, sottolineando che il risultato ottenuto da Stefani rappresent ... Da msn.com

Regionali in Campania, Puglia e Veneto: Fico, Decaro e Stefani verso la vittoria - ROMA (ITALPRESS) – La Campania e la Puglia al centrosinistra, il Veneto al centrodestra. Segnala iltempo.it