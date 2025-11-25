Regionali il centrosinistra esulta | Uniti si stravince Ma c’è il nodo leadership

Roma, 25 novembre 2025 – Lo dice Elly Schlein per il Pd, lo conferma Giuseppe Conte per il M5s, lo sigillano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per Avs: “Uniti non solo si vince, si stravince”. E persino in Veneto, dove non c’era partita, la segretaria dem rivendica al centrosinistra di aver pressoché raddoppiato le percentuali di cinque anni fa. Già, percentuali. Perché, al di là di quelle, c’è poco da stare allegri per una classe politica che continua a guadagnare incarichi e retribuzioni istituzionali, ma comincia a percepire di aver sempre meno i mano i gangli del potere rispetto alle burocrazie e le oligarchie nazionali e soprattutto sovranazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regionali, il centrosinistra esulta: “Uniti si stravince”. Ma c’è il nodo leadership

