Regionali | Fico Stefani e Decaro eletti governatori

Tv2000.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica con il voto regionale. Fico, Stefani e Decaro eletti governatori con oltre il 60%. Cala la partecipazione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

