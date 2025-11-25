Regionali Campania scrutatore si sfoga | Stress e responsabilità per 4 euro l’ora non vale la pena

Tempo di lettura: 2 minuti Dura vita, fare lo scrutatore alle elezioni. A regionali in Campania concluse, c'è chi si sfoga. " Sono stati tre giorni stressanti – spiegano -, di grandi responsabilità anche di natura penale". E poi, mettici pure il "combattere coi rappresentanti di lista". Quello non manca mai. Festivo compreso, in tutto sono state 34 ore di lavoro. Ma intense. Così ripartite: sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalla 7 alle 21, con lo spoglio delle schede iniziato alle 15. La paga? "Sono 140 euro agli scrutatori e 180 ai presidenti di seggio" precisano. Che fanno circa 4.

