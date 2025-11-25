Regionali Campania Sangiuliano entra in Consiglio regionale | per Boccia solo 118 voti
(Adnkronos) – Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania, flop invece per Maria Rosaria Boccia. Ma la bocciatura di personaggi mediatici durante la campagna elettorale, con poco riscontro alle urne, non riguarda solo lei. La notte del voto ha dato le sue sentenze. L’ex ministro della Cultura entra nel consiglio regionale della Campania . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
