Regionali Campania Sangiuliano entra in Consiglio comunale con 9902 voti flop Boccia e mamma di Giògiò fuori con 160 e 964 preferenze

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima è Ira Fele, new entry e moglie del coordinatore provinciale del partito, il deputato Michele Schiano, con 14.788 preferenze. Il più votato in assoluto in Campania è stato Giorgio Zinno (Pd) con 39.457 voti Le elezioni regionali in Campania hanno lasciato il segno anche per via dei nomi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

