Regionali Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro La Lega stravince in Veneto

Con le tre vittorie nette dei favoriti si chiude in Veneto, Campania e Puglia l’ultima tornata di elezioni regionali del 2025. I risultati sono evidenti fin dai primi exit poll e, quando le sezioni scrutinate sono due terzi, il neopresidente del Veneto Alberto Stefani (Lega) stacca lo sfidante Giovanni Manildo di oltre 35 punti percentuale (64,2% a 28,9% con 3.202 sezioni scrutinate su 4.729). Schiacciante anche la vittoria del centrosinistra nelle altre due regioni, con Roberto Fico (M5S) che in Campania si afferma su Edmondo Cirielli grazie al 61% delle preferenze (2.005 sezioni su 5.825) e Antonio Decaro che in Puglia ottiene il 64,9% delle preferenze lasciando Luigi Lobuono al 34,2% (2. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali, Campania e Puglia al centrosinistra con Fico e Decaro. La Lega stravince in Veneto

