Regionali Campania chi sono i 27 consiglieri che non sono stati rieletti

Napolitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 27 i consiglieri regionali uscenti che, ricandidati anche in partiti diversi da quelli della precedente elezione, non sono riusciti a riconfermarsi.Ecco l'elenco completo: Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Nunzio Carpentieri, Franco Cascone, Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Gennaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

