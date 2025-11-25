Regionali Campania chi sono i 27 consiglieri che non sono stati rieletti

Sono 27 i consiglieri regionali uscenti che, ricandidati anche in partiti diversi da quelli della precedente elezione, non sono riusciti a riconfermarsi.Ecco l'elenco completo: Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Nunzio Carpentieri, Franco Cascone, Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Gennaro.

