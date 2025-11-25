Regionali Campania 2025 voti e preferenze Forza del Popolo

La lista Forza del Popolo ha totalizzato 1.578 voti, pari allo 0,16% del totale degli elettori. Non ottiene alcun consigliere regionale.Scrutinate tutte le sezioni: 2.896 su 2.896.Preferenze ai candidatiScognamiglio Debora 67D’Amore Angelo 60Navarra Luciano 46Iannone Ugo 43Palladino Franco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

