Regionali Campania 2025 voti e preferenze Dimensione Bandecchi

La lista Dimensione Bandecchi ha raccolto 4.261 voti, pari allo 0,42% del totale degli elettori. Non ottiene alcun consigliere regionale.Scrutinate tutte le sezioni: 2.896 su 2.896.Preferenze ai candidatiCancello Girolamo 544Di Prisco Francesco 439Ambrosino Anna 285Guida Vincenzo 254Selvaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

