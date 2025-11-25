Regionali Campania 2025 tutti i risultati | eletti in consiglio preferenze candidati e voti partiti

Napolitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 23 e lunedì 24 novembre si è votato in Campania per le Elezioni Regionali 2025. Roberto Fico è il nuovo presidente della Giunta regionale e succede a Vincenzo De Luca, rimasto a Palazzo Santa Lucia per dieci anni. Tutti i risultati delle urne:I nomi degli eletti in Consiglio RegionaleLe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

regionali campania 2025 tuttiElezioni regionali, ecco tutti gli eletti al consiglio - A loro andranno aggiunti Roberto Fico, eletto presidente, ed Edmondo Cirielli, candidato presidente del ... Segnala rainews.it

Regionali, ecco il nuovo consiglio. Tutti i nomi degli eletti - Elezioni Regionali Campania 2025, ecco la nuova composizione del Consiglio: 33 seggi al centrosinistra, 17 al centrodestra Le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 ridisegnano in modo netto il ... Secondo ilmediano.com

regionali campania 2025 tuttiTutti gli eletti al Consiglio regionale in Campania - Ecco i 50 consiglieri eletti, i seggi ai partiti e i risultati per ogni circoscrizione. Lo riporta policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania 2025 Tutti