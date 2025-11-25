Regionali Campania 2025 | quante sono state le schede nulle quelle bianche e quelle contestate

Questi i dati completi sulle schede e sui votanti alle Elezioni Regionali 2025 in Campania:Elettori: 4.975.253Votanti: 2.193.840 (44,10%)Schede nulle: 47.290 Schede bianche: 24.841 Schede contestate: 235. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

