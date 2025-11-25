Tempo di lettura: 2 minuti Nel Sannio lo scrutinio è diventato una serie Netflix: puntate brevi, ritardi infiniti e colpi di scena assicurati. Questa volta a tenere tutti col fiato sospeso sono Airola e San Bartolomeo in Galdo, dove la comunicazione tardiva dei dati alla Prefettura sta congelando l’assegnazione del secondo seggio in consiglio regionale. Perché il punto è proprio questo: non è più Cirielli contro Fico. È diventata Ferraro contro Errico. Ad Airola, fortino di Fernando Errico dove c’è la candidata Ornella De Sisto, i numeri avvantaggiano il fronte legato a Forza Italia. A San Bartolomeo in Galdo, invece, la musica cambia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Airola e San Bartolomeo in Galdo tengono il Sannio con il fiato sospeso