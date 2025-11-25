Regionali A Macerata Nacca prima ma perde consensi nel centrodestra la spunta Pagano
Antonietta Nacca, Antonella Piccerillo e Giuseppe Pagano. Erano tre i candidati in campo per le elezioni regionali.La prima è l'attuale vicesindaco. E' stata la più votata con 704 preferenze non riuscendo però a confermare, anche se di poco, i voti presi alle comunali dove risultò prima eletta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Match Day! Gli Under 16 regionali affrontano una nuova sfida contro il Macerata! ? Domenica 23 novembre ? Ore 12:00 Campo "Terra di Lavoro" Forza ragazzi, tutta la Gioventù Partenope è con voi! Vai su Facebook
Regionali. A Macerata Nacca prima ma perde consensi, nel centrodestra la spunta Pagano - Antonietta Nacca, Antonella Piccerillo e Giuseppe Pagano. Scrive casertanews.it
Si presenta venerdì la prima Running Cup Maceratese - Il Comune di Macerata Campania – nella persona dell’Assessore allo Sport Pasquale Nacca – e il Comitato Regionale Asi della Campania, insieme alla Federazione ... Come scrive napolivillage.com