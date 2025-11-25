Regionali 2025 Schlein mostra il braccialetto ‘Testardamente unitari’

“La linea testardamente unitaria che abbiamo portato avanti in questi anni porta i suoi frutti, viene premiata dagli elettori, per questo motivo noi andremo avanti convintamente in questa linea unitaria e siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme a tutte le forze della nostra coalizione progressista, perché appare molto chiaro che questa destra non solo non sia imbattibile, ma l’abbiamo battuta con risultati importanti anche ieri e siamo pronti a sfidarla per il 2027 in una partita che vede già adesso, dopo queste tredici regioni al voto, le coalizioni sostanzialmente in parità “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali 2025, Schlein mostra il braccialetto ‘Testardamente unitari’

