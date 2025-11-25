Regionali 2025 in Campania | ecco tutti gli eletti Valanga di preferenze per i sindaci Zinno e Buonajuto entra Sangiuliano Boccia fuori

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione, prende forma anche il nuovo Consiglio regionale della Campania: la maggioranza di centrosinistra conquista 32 seggi, mentre il centrodestra si ferma a 17. In Consiglio entra anche lo sfidante presidente Edmondo Cirielli (salvo rinunce). La fotografia più netta che esce dalle urne è quella delle preferenze: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

regionali 2025 in campania ecco tutti gli eletti valanga di preferenze per i sindaci zinno e buonajuto entra sangiuliano boccia fuori

© Periodicodaily.com - Regionali 2025 in Campania: ecco tutti gli eletti. Valanga di preferenze per i sindaci Zinno e Buonajuto, entra Sangiuliano. Boccia fuori

Altre letture consigliate

regionali 2025 campania tuttiRegionali Campania 2025, tutti i risultati: eletti in consiglio, preferenze candidati e voti partiti - Roberto Fico è il nuovo presidente della Giunta regionale e succede a Vincenzo De Luca, rimasto a Palazzo Santa ... napolitoday.it scrive

regionali 2025 campania tuttiElezioni regionali Campania, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi - Il Consiglio regionale della Campania è composto da 50 membri, più il presidente della Giunta regionale. Da tg24.sky.it

regionali 2025 campania tuttiTutti gli eletti al Consiglio regionale in Campania - Ecco i 50 consiglieri eletti, i seggi ai partiti e i risultati per ogni circoscrizione. Da policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Campania Tutti