Le elezioni regionali del 2025 confermano l’assetto politico italiano senza ribaltamenti: il centrodestra mantiene 13 regioni, il centrosinistra 6, mentre la Valle d’Aosta resta all’Union Valdotaine. L’affluenza crolla al 43,64%, in calo di quasi 14 punti rispetto al 2020. Alberto Stefani (Lega) trionfa in Veneto con il 64,39%, Antonio Decaro (Pd) conquista la Puglia con il 63,97% e Roberto Fico (M5s) la Campania con il 60,63%. I tre governatori eletti hanno ottenuto margini amplissimi, segnando vittorie personali più che di coalizione. In Veneto, Stefani ha superato di oltre 40 punti il secondo classificato, consolidando il dominio leghista nella regione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regionali 2025, il centrodestra consolida 13 regioni su 20: Stefani vince in Veneto con il 64%, crollo dell’affluenza al 43%

