Regionali 2025 Donzelli | Riflessione su legge elettorale Renzi | Meloni unica sconfitta Sanno che con questa legge perdono

Regionali 2025, FdI della premier Meloni pensa alla legge elettorale in vista delle politiche 2027 dopo i risultati in Puglia, presidente Decaro, Pd, campo largo centrosinistra, in Campania, presidente Fico, M5S, campo largo centrosinistra. In Veneto, presidente Stefani, Lega Salvini, centrodestra. FdI doppiato da Lega ad effetto Zaia in Veneto e solo un punto in più di Forza Italia in Campania dove FdI ha espresso il candidato presidente centrodestra Cirielli, ampiamente battuto da Fico. Il deputato toscano Giovanni Donzelli, FdI: “ Quella sulla stabilità è una riflessione che abbiamo fatto anche con le riforme istituzionali, con il premierato che abbiamo proposto e che porteremo avanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Premessa: a me par vero che le regionali (tutte) non abbiano spostato molto. Però, però, però… se da Meloni a Donzelli la risposta è «bisogna cambiare la legge elettorale» (delle politiche), mi pare rilevante. Del resto hanno lì Calderoli che è maestro in “porc Vai su X

Regionali, Donzelli (FdI): “Ci auguriamo collaborazione istituzionale da Decaro” Vai su Facebook

Dopo le Regionali FdI riflette sulla legge elettorale, Donzelli: “Serve una riforma per mantenere la stabilità” - Per Schlein e Magi infatti, il centrodestra "ha paura di perdere le elezioni" ... Da dire.it

**L.elettorale: Donzelli 'spinge' riforma, 'riflessione da fare', per Schlein è 'paura di perdere'** - Quella sulla stabilità "è una riflessione che abbiamo fatto anche con le riforme istituzionali, con il premierato che abbiamo proposto e che porteremo avanti. Riporta msn.com

Le voci dal Palazzo, Donzelli: “Serve una legge elettorale che garantisca stabilità”. Renzi: “Sanno che con questa perdono”. Conte: “Non saltellano più ... - Dopo le Regionali in Puglia, Campania e Veneto, nel Palazzaccio della politica volano gli stracci. Segnala blitzquotidiano.it