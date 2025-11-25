Regionali 2025 chi è Davide D' Errico eletto nella lista Roberto Fico presidente

“Ce l’abbiamo fatta. Siamo in Regione. Scusate se vi ho fatto attendere tanto, prima di rispondere. È stata un lunga notte di calcoli, proiezioni e di ansie. Ho centinaia di messaggi ancora da leggere e tanto sonno arretrato, ma voglio dirvi che ce l’abbiamo fatta. Vi prometto che in Regione ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it