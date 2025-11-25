Regionali 2025 a Napoli tutte le bocciature eclatanti | da Marco Nonno a Di Fenza

Tempo di lettura: 4 minuti Regionali in Campania, promossi & trombati. Non poche le bocciature eclatanti a Napoli, tanti i casi di mancate riconferme. In Casa Riformista (centrosinistra), fa rumore l’esclusione di Armando Cesaro, rimasto fuori con 14966 preferenze. Il coordinatore regionale di Italia Viva, ex consigliere di Forza Italia, è primo dei non eletti. Come lui Maria Grazia Di Scala (2232 voti), consigliera nelle ultime due legislature, tra cui l’ultima, e la capolista di casa Riformista, Teresa Rea (1991 voti), presidente dell’Ordine infermieri. Seconda dei non eletti in Avs (centrosinistra) è invece Souzan Fatayer (5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali 2025 a Napoli, tutte le bocciature eclatanti: da Marco Nonno a Di Fenza

