Reggio Calabria celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con un incontro in Piazza San Marco

Si è svolta oggi in Piazza San Marco, davanti a una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, la celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite. L’iniziativa ha visto la partecipazione di personalità rappresentative della società reggina, tra cui l’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale calabrese; la poetessa Mimma Scibilia; la Prof.ssa Federica Gallo, presidente della Fidapa Morgana di Reggio Calabria; e il Dott. Antonino Ferrara, consigliere del Comitato di quartiere di Reggio Campi, Villini Svizzeri e Trabocchetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Reggio Calabria celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con un incontro in Piazza San Marco

Scopri altri approfondimenti

Reggio Calabria, Rinominare l’aeroporto di Reggio Calabria a San Paolo, custodendo la memoria di Tito Minniti Reggio Calabria – Una città che guarda al mare e porta nella propria identità il segno profondo della fede. È in questa prospettiva che Lorenzo Fe - facebook.com Vai su Facebook

Carlo d’Asburgo: a Reggio Calabria un seminario tra sovranità e santità ? Presente anche l’Arciduca Martino d’Austria-Este avveniredicalabria.it/carlo-dasburgo… #CarloDAsburgo #Santità #Storia #ReggioCalabria Vai su X

Reggio Calabria, l’Associazione “Le Muse” celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con arte, memoria e impegno civile - L’Associazione “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria continua la sua attività e la sua programmazione del nuovo anno sociale che per domenica 23 novembre vede il sodali ... Segnala strettoweb.com

“Le scarpette rosse della gentilezza”, iniziativa a Reggio Calabria contro la violenza sulle donne - In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra il 25 novembre, l’Assessorato all’Istruzione, Università e Pari Opportunità, in collabora ... Secondo strettoweb.com

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: eventi ed iniziative nel reggino - Tra convegni, dibattiti, panchine e scarpette rosse tutte le attività in contrasto alla violenza sulle donne ... Secondo citynow.it