Reggia di Caserta proroga fino all’8 dicembre della mostra ‘Tutto torna’
Tempo di lettura: 3 minuti È prorogata fino all’8 dicembre la mostra Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta, curata da Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta. Aperta al pubblico il 22 ottobre scorso nelle retrostanze della Sala del Trono, la mostra espone sia le opere rientrate da diversi luoghi di cultura, sia quelle acquisite negli ultimi anni, il tutto in un’ottica di coerenza narrativa e integrità storica del patrimonio del Complesso vanvitelliano. L’esposizione racconta dunque il percorso di riconsegna di dipinti, oggetti d’arredo e statue che, pur appartenendo alla Reggia di Caserta, si trovavano in prestito altrove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
