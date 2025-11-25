Regali di Natale con stile | quando la moda conquista il guardaroba
Natale è sinonimo di luci, regali e, soprattutto, di opportunità per stupire con stile. Quest'anno, il mondo della moda offre opzioni infinite: dal lusso accessibile alle proposte eco-friendly, passando per capi timeless che durano oltre la stagione. Iniziamo dalle donne: un cappotto in lana riciclata di brand come Patagonia o Stella McCartney è un must. Non solo caldo e elegante, ma anche sostenibile – pensate a modelli oversize in tonalità neutre come cammello o grigio perla, perfetti per l'inverno urbano. Prezzo medio: 200-400 euro. Per un tocco glamour, optate per una borsa iconica: la Lady Dior mini o una tote in pelle vegana di Matt & Nat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
