Redditi Ue crescita media del 22% negli ultimi vent’anni | in controtendenza solo Italia -4% e Grecia -5%

Arriva l’ennesima conferma che sui redditi l’Italia è agli ultimi posti nell’Unione europea. A certificarlo questa volta è l’Eurostat. Tra il 2004 e il 2024, il reddito reale pro capite delle famiglie nell’Unione europea è cresciuto del 22%. Ma fanno eccezione l’Italia e la Grecia. In Italia è calato del 4% e in Grecia del 5%. L’Ufficio statistico dell’Unione europea comunica che il reddito pro capite è cresciuto costantemente tra il 2004 e il 2008, ha ristagnato tra il 2008 e il 2011 a causa della crisi finanziaria globale ed è diminuito nel 2012 e nel 2013. Da allora, il reddito ha ripreso a crescere costantemente fino al 2020, quando è diminuito a causa della pandemia globale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Redditi Ue, crescita media del 22% negli ultimi vent’anni: in controtendenza solo Italia (-4%) e Grecia (-5%)

