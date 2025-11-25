Red Bull Tetris quando il classico si accende | il campione italiano è un ventenne di Padova

Repubblica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Zhou vola a Dubai per i mondiali del puzzle game più famoso del mondo: “È un gioco dove non finisci mai di imparare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

