Recensione zootopia 2 scopri il sequel quasi perfetto di disney

Jumptheshark.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

approfondimento su “zootopia 2”: il ritorno della città degli animali e le novità del sequel. Il mondo delle produzioni animate di Walt Disney si distingue per la scarsa frequenza di sequel cinematografici, allontanandosi da altri studi come Pixar. La produzione di “Zootopia 2” rappresenta quindi un evento significativo, entrando in una ristretta cerchia di film che proseguono le storie dei loro personaggi principali. Questo sequel dimostra come, talvolta, la realizzazione di un seguito possa risultare naturale e necessaria, consolidando le tematiche care all’universo Disney. continuità narrativa e sviluppo dei protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

