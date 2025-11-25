Real Madrid ritorno vicino per Nico Paz | recompra pronta per gennaio 2026

Il futuro di Nico Paz sembra essersi improvvisamente accelerato. Il Como lo ha trasformato in uno dei talenti più luminosi dell’intero campionato, ma il Real Madrid non intende restare a guardare: secondo l’indiscrezione lanciata da Gaston Edul, il club spagnolo avrebbe già comunicato l’intenzione di esercitare la recompra nel mercato invernale del 2026, riportando il classe 2004 a Valdebebas con effetto immediato. Il Real accelera: ritorno già a gennaio. La notizia, circolata sui social, descrive un Real Madrid deciso a riprendersi uno dei profili più interessanti dell’ultima Serie A. Paz è uno dei punti fermi del Como di Fabregas, autore di una nuova crescita esponenziale dopo la stagione d’esordio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Real Madrid, ritorno vicino per Nico Paz: recompra pronta per gennaio 2026

