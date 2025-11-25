Real Madrid altro infortunio per Huijsen! Non è presente nella lista dei convocati di Xabi Alonso per l’Olympiacos Il motivo
Real Madrid, nuovo stop per Huijsen: il difensore ex Juventus non c’è tra i convocati di Xabi Alonso per la sfida di Champions La marcia verso la quinta giornata di Champions League porta cattive notizie al Real Madrid. Dopo il 2-2 in Liga contro l’Elche, la squadra di Xabi Alonso si prepara alla sfida con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
