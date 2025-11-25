Re Carlo fa costruire un' enorme vasca di letame accanto alla casa del figlio William a Sandringham il materiale sarà utilizzato come fertilizzante

L'impianto di stoccaggio del letame sorgerà a poca distanza dalla casa di campagna del principe William e della principessa Kate Middelton Re Carlo III sta facendo costruire un'enorme vasca destinata allo stoccaggio di letame nei terreni agricoli di Sandringham, la residenza reale nel Norfolk.

