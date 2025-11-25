Re Carlo ai ferri corti con William | lite furibonda per la casa di campagna

Re Carlo e William sarebbero ai ferri corti, al punto di rischiare una lite furibonda. Ma la questione al centro della contesa non riguarda la Monarchia, bensì alcune proprietà immobiliari. Re Carlo e William, lite furibonda per la proprietà di Sandringham. Trovato l’accordo per lo sfratto di Andrea e Sarah Ferguson dal Royal Lodge, Re Carlo e William stanno discutendo su un’altra proprietà reale, quella di Sandringham. Il Principe del Galles infatti aveva insistito per cacciare di casa lo zio caduto in disgrazia, mentre suo padre cercava di prendere tempo, mostrandosi più indulgente. Ma l’ultimo scandalo degli ex Duchi di York hanno costretto Carlo a prendere immediatamente l’iniziativa e in perfetto accordo col figlio a cacciarli di casa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo ai ferri corti con William: lite furibonda per la casa di campagna

Leggi anche questi approfondimenti

Siamo lieti di aver ospitato una delle gare della prima edizione della Valbisenzio Supercross e di aver messo a disposizione per il tracciato di gara una parte del Parco Carlo Ferri a Cangione. Nonostante le difficoltà di un territorio profondamente segnato dall - facebook.com Vai su Facebook

Manuela Ferri (@manuelaferri5) / Posts / X Vai su X

Re Carlo e il principe William ai ferri corti. L'indiscrezione: "Non si parlano più" - Secondo fonti da Palazzo, Charles sarebbe rimasto particolarmente ferito dal fatto che William abbia accennato al desiderio di costruire una casa calda e sicura per la sua famiglia. Riporta corrieredellosport.it

Re Carlo, Harry è di nuovo in guerra contro di lui e William - Il Duca del Sussex ha deliberatamente scelto di mettere in ombra suo padre e il fratello William. dilei.it scrive

Lega e FdI ai ferri corti, interviene il segretario De Carlo per scongiurare la crisi politica - È però servito un intervento diretto di Luca De Carlo, coordinatore regionale di FdI, per evitare il naufragio del centrodestra in ... Riporta ilgazzettino.it