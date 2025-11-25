Rassegna Musica e parole d’autore | un percorso tra autori emergenti e navigati

Al via il secondo appuntamento a Firenze per la Rassegna “Musica e parole d’autore”, un progetto che unisce linguaggi, generazioni e stili per raccontare, attraverso la musica, un mondo che cambia. “Quelli del Fermata 22” propone incontri di Talk & Live in acustico con artisti provenienti da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La rassegna “Musica per la Regina” torna con un nuovo cartellone - facebook.com Vai su Facebook

Torre del Greco, Parole e Musica in cortile: il calendario della rassegna di Banca di Credito Popolare a Palazzo Vallelonga - Anche quest'anno, la sede di Palazzo Vallelonga farà da suggestivo scenario alla rassegna artistica Parole e Musica in cortile, in programma dal 2 al 24 luglio. Secondo ilmattino.it

“Fatti di musica e parole”, otto spettacoli al Broletto e nei quartieri - A interpretarli importanti attori della scena italiana, su tutti Paolo Briguglia, Barbara De Rossi ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

IVREA – Nuovo appuntamento con la rassegna “Nero su Bianco: parole al pianoforte, note fra le righe” - Prosegue la rassegna “Nero su Bianco: parole al pianoforte, note fra le righe” dedicata all’incontro fra libri, letteratura, diari e musica (arrivata ... Riporta obiettivonews.it