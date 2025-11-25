Inter News 24 Raspadori si presenta ai suoi rivali nella sfida di domani tra Atletico Madrid e Inter, che andrà in scena al Wanda Metropolitano. In vista della sfida di Champions League tra Atlético Madrid e Inter, cresce l’attenzione attorno a Giacomo Raspadori, attaccante italiano classe 2000 oggi alla corte dei colchoneros. Il giocatore, noto per la sua duttilità e per la capacità di interpretare più ruoli offensivi, ha raccontato a Repubblica come i suoi primi mesi nella capitale spagnola siano stati segnati da entusiasmo e rapidità di adattamento. L’ex Sassuolo e Napoli considera questa nuova esperienza come un passaggio cruciale della propria carriera, trovando un ambiente competitivo, uno staff tecnico preparato e una squadra che lo ha accolto con grande naturalezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Raspadori si racconta: «Da piccolo ero interista, vi dico che partita mi aspetto contro i nerazzurri»