Raspadori si racconta | Da piccolo ero interista vi dico che partita mi aspetto contro i nerazzurri
Inter News 24 Raspadori si presenta ai suoi rivali nella sfida di domani tra Atletico Madrid e Inter, che andrà in scena al Wanda Metropolitano. In vista della sfida di Champions League tra Atlético Madrid e Inter, cresce l’attenzione attorno a Giacomo Raspadori, attaccante italiano classe 2000 oggi alla corte dei colchoneros. Il giocatore, noto per la sua duttilità e per la capacità di interpretare più ruoli offensivi, ha raccontato a Repubblica come i suoi primi mesi nella capitale spagnola siano stati segnati da entusiasmo e rapidità di adattamento. L’ex Sassuolo e Napoli considera questa nuova esperienza come un passaggio cruciale della propria carriera, trovando un ambiente competitivo, uno staff tecnico preparato e una squadra che lo ha accolto con grande naturalezza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Raspadori: "De Zerbi mi voleva più della Roma. Spalletti alla Juve? Capisco che possa stonare" - L'attaccante italiano ex Napoli, passato da Conte a Simeone, sfida l'Inter in Champions League. Lo riporta msn.com
Napoli, Raspadori: "Lo Scudetto è vicino. Manca ancora un piccolo passo" - Ottimo Lecce nella ripresa che ha messo in difficoltà a più riprese la squadra ... Segnala tuttomercatoweb.com
Raspadori saluta Napoli, "ve voglio bene guagliù" - Giacomo Raspadori dice addio a Napoli e lo fa mostrando tutto l'affetto per la squadra e la città, per i colori azzurri che lo hanno reso ... ansa.it scrive