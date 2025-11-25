Raspadori ammette | Non è un segreto che da bambino tifassi Inter è una squadra che ho sempre apprezzato! Sono carico per domani Poi risponde sulla possibile titolarità

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante dell’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori, torna sul suo tifo per l’Inter quando era bambino, alla vigilia del match di Champions League. Alla vigilia di Atletico Madrid-Inter in Champions League, Giacomo Raspadori, il talentuoso attaccante italiano, ha parlato a La Repubblica, mostrandosi carico e in ottima forma. Riguardo a un suo possibile impiego da titolare contro i nerazzurri, Raspadori ha risposto con diplomazia, lasciando la decisione all’allenatore. Ha sottolineato l’importanza della sfida per la classifica, definendola un “grande passo avanti” per entrare tra le prime otto del torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

